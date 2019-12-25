Цены на АЗС Петербурга обновились, литр АИ-98 превысил 100 рублей

Водителям Петербурга объяснили, как проверить качество бензина перед заправкой.

Топливный рынок Петербурга постепенно восстанавливается после периода ажиотажного спроса и очередей на автозаправках. При этом в отдельных районах города сохраняются сложности с поставками. Власти продолжают взаимодействовать с топливными компаниями, чтобы оперативно восполнять нехватку бензина на конкретных АЗС.

Как сообщал спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский, городские власти контролируют ситуацию с логистикой топлива. На случай перебоев в работе коммерческих перевозчиков также предусмотрена возможность усилить наиболее загруженные маршруты дополнительными автобусами.

Одним из изменений на топливном рынке стало временное разрешение на продажу бензина и дизеля экологических классов К2–К4. До этого на российских АЗС действовало требование реализовывать автомобильное топливо класса К5. Смягчение требований позволило расширить доступный ассортимент, однако водителям рекомендуют проверять характеристики приобретаемого бензина.

Главное отличие экологических классов заключается в допустимом содержании серы. По данным технических нормативов, для топлива класса К5 предельное значение составляет 10 мг на 1 кг, для К4 — 50 мг, для К3 — 150 мг, а для К2 — 500 мг на 1 кг.

Повышенное содержание серы может увеличивать нагрузку на системы очистки выхлопных газов, способствовать износу каталитического нейтрализатора и влиять на срок службы моторного масла. Об этом сообщает "Фонтанка". Последствия зависят в том числе от характеристик двигателя и требований производителя автомобиля к используемому топливу.

Информацию о конкретной партии бензина можно найти в паспорте качества. Документ должен быть доступен на информационном стенде автозаправки или рядом с топливораздаточными колонками. Сведения о топливе также могут указываться в кассовом чеке.

При проверке рекомендуется обращать внимание на марку бензина, экологический класс и показатели содержания серы, бензола и ароматических углеводородов. Эти параметры необходимо сопоставлять с установленными нормативами и требованиями производителя автомобиля.

По данным на 10 октября, литр АИ-92 в Петербурге стоил 66,62 рубля, а АИ-92+ — 90 рублей. Цена АИ-95 составляла 71,93 рубля за литр, АИ-95+ — 73,48 рубля.

Стоимость литра АИ-100 достигла 99,72 рубля. АИ-98 продавали по 101,34 рубля за литр.

Ранее депутаты ЗакСа Петербурга одобрили льготы для книжной торговли и семей участников СВО.

Фото: Piter.TV