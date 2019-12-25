В Петербурге подготовят проект благоустройства у Левашовского кладбища

В Выборгском районе Санкт-Петербурга планируют благоустроить территорию рядом с Левашовским мемориальным кладбищем. Здесь появится новая прогулочная зона.
Согласно данным портала государственных закупок, проект затронет 2 участка, расположенные между Левашовским мемориальным кладбищем и Горским шоссе. Заказчиком работ выступает администрация Выборгского района.
По итогам конкурсной процедуры победителем стал единственный участник аукциона. После подписания контракта подрядчику предстоит в течение 60 дней подготовить проектно-сметную документацию.
Стоимость контракта составила 3,13 млн рублей.
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Фото: Piter.tv
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