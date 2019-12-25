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Городское имущество продали на торгах за 115 млн рублей
Сегодня, 16:22
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Городское имущество продали на торгах за 115 млн рублей

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На площадке Российского аукционного дома вновь прошли торги.

Комитет имущественных отношений продал на торгах 6 объектов. Большая часть лотов ушла с превышением начальной цены в среднем в 2 раза. Об этом сообщила пресс-служба Российского аукционного дома 10 ноября.

На торги были выставлены 3 здания с земельными участками и 3 коммерческих помещения. На каждый лот претендовало от 2 до 14 участников. По итогам КИО выручило 115 млн рублей. 

Самым востребованным оказалось административное здание в Петергофе на улице Халтурина, 3А, литера А. За него боролись 14 участников. Здание было продано за 43,3 млн рублей. 

До конца года пройдут торги по 114 объектам.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге продадут институт, занимающийся проектированием аэропортов. 

Фото: РАД

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Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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