Городское имущество продали на торгах за 115 млн рублей

На площадке Российского аукционного дома вновь прошли торги.

Комитет имущественных отношений продал на торгах 6 объектов. Большая часть лотов ушла с превышением начальной цены в среднем в 2 раза. Об этом сообщила пресс-служба Российского аукционного дома 10 ноября.

На торги были выставлены 3 здания с земельными участками и 3 коммерческих помещения. На каждый лот претендовало от 2 до 14 участников. По итогам КИО выручило 115 млн рублей.

Самым востребованным оказалось административное здание в Петергофе на улице Халтурина, 3А, литера А. За него боролись 14 участников. Здание было продано за 43,3 млн рублей.

До конца года пройдут торги по 114 объектам.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге продадут институт, занимающийся проектированием аэропортов.

Фото: РАД