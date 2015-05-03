В Кингисеппе монтажник упал с высоты 3 яруса при проведении строительных работ

По факту травмирования на стройплощадке монтажника возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.216 УК РФ.

В Кингисеппском районе возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, в результате которых рабочему был причинен тяжкий вред здоровью. Об этом сообщили в СК России по Ленинградской области.

Кингисеппским межрайонным следственным отделом по факту травмирования на стройплощадке монтажника возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ).

По данным следствия, 9 августа неустановленное ответственное лицо коммерческой организации, руководя работами по монтажу строительных лесов в Кингисеппском районе, нарушило правила безопасности при ведении строительных работ, а именно не обеспечило ограждение опасной зоны – технологического отверстия.

В результате монтажник упал с высоты 3 яруса на 2 ярус. Пострадавший получил множественные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Расследование уголовного дела продолжается.

