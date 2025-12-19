Более 60 тысяч петербуржцев оформили карты "Серебряный возраст" в Сбере в 2025 году

Карта даёт возможность оформить сертификат на 1500 рублей для посещения музеев.

Более 60 тысяч жителей Петербурга открыли карты "Серебряный возраст" в Сбере в 2025 году. Всего привилегиями такой карты от Сбера пользуется более 376 тысяч человек, поскольку её преимущества активируются автоматически для каждого владельца Единой карты петербуржца (ЕКП), достигшего определённого возраста.

Карта сохраняет все функции ЕКП и даёт дополнительную льготу — электронный сертификат на 1500 рублей. Эти средства можно направить на покупку билетов в музеи федерального и регионального значения. Привязать сертификат просто: нужно обратиться в городские МФЦ или сделать это через портал госуслуг Санкт-Петербурга.

Правительство Петербурга сделало культурную жизнь города ближе для людей старшего поколения. Роль Сбера как надёжного технологического партнёра — обеспечить простоту и комфорт в использовании доступных им льгот. Мы рады, что проект находит такой отклик: десятки тысяч петербуржцев уже выбрали карту "Серебряный возраст" Сбербанка — это доверие, которое мы высоко ценим. Для нас важно, что каждый новый владелец карты — это человек, который получил дополнительные возможности для активной и интересной жизни. И мы помогаем этому воплощаться в жизнь. Дмитрий Евгеньевич, председатель Северо-Западного банка Сбербанка

Карта "Серебряный возраст" — это специальный проект правительства Санкт-Петербурга, запущенный для поддержки жителей пенсионного и предпенсионного возраста. Она выпускается на базе Единой карты петербуржца. Право на её получение имеют мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет.

Обслуживание, выпуск и перевыпуск карты бесплатные. Для оформления нужен только паспорт и СНИЛС. Выпуск займёт не более 8 рабочих дней. С дополнительной информацией, в том числе перечнем музеев, можно ознакомиться на официальной странице карты "Серебряный возраст" по ссылке.

