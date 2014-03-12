Концерт Канье Уэста может обернуться уголовным делом

Адвокат увидел мошенничество в истории с билетами на шоу.

Адвокат Андрей Некрасов заявил, что в ситуации с организацией концерта Канье Уэста в Петербурге следственные органы могут усмотреть признаки мошенничества. По его словам, сейчас ситуация остается подвешенной: договоры подписаны не со всеми участниками процесса, при этом продажа билетов уже велась, а часть средств, предположительно, была перечислена рэперу в качестве аванса.

Юрист отметил, что при таких обстоятельствах прокуратура и следствие могут обнаружить состав преступления. Единственным способом избежать этого остается заключение договора с "Газпром-Ареной". Концерты планировались на 10 и 11 октября, организатором выступает SAY Agency. Ранее в агентстве заявляли, что шоу не отменяется, а переговоры со стадионом продолжаются, пишет Вечерка.

Ранее на Piter.TV: у подозреваемого в попытке мошенничества нашли схрон оружия на улице Блохина.

Фото: Piter.TV