Названы специалисты, активно искавшие работу в конце 2024 и начале 2025 года в Петербурге

Раньше жители города обычно брали отпуск и меньше занимались вопросами трудоустройства вв зимний период.

Эксперты платформы для поиска работы hh.ru провели исследование рынка труда Петербурга за последние 30 дней. Согласно полученным данным, в период с конца 2024 года по начало 2025 года около 500 тысяч жителей города начали активный поиск новой работы и карьерного роста. Это на 22% превышает показатели конца 2023 года, сообщает пресс-служба сервиса.

Самыми активными в размещении новых резюме стали IT-специалисты различных направлений и уровней подготовки. Они составили 17% от общего числа новых резюме, что эквивалентно более 85 тысячам. Второе место заняли специалисты по продажам и обслуживанию клиентов, которые разместили 16% новых резюме, или более 81 тысячи. Замыкают тройку лидеров строители и обслуживающий персонал, каждый из которых представил по 13% новых резюме, что составляет более 66 тысяч.

За прошедший месяц в Петербурге не оказалось ни одной профессиональной области, где соискатели не искали бы новое место работы или подработки. Раньше жители города обычно брали отпуск и меньше занимались вопросами трудоустройства вв зимний период.

Такая активность может объясняться не только большим количеством предложений от местных работодателей, но и их готовностью предложить зарплату выше той, которую сотрудники получают на текущий момент. Другими словами, работодатели готовы привлекать ценные кадры высокими окладами. Будет ли такая тенденция продолжаться в 2025 году — пока остается открытым вопросом, заключили аналитики.

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Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)