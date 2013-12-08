Петербуржцам рассказали, какие продукты для новогоднего стола можно купить заранее

За несколько дней до праздника можно купить овощи, фрукты и зелень, а также сыры, ветчину, варёные колбасы.

В Роспотребнадзоре по Петербургу рассказали, какие продукты перед Новым годом можно купить заранее.

Продумайте детали праздничного меню: составьте список блюд, а также список продуктов, которые нужны для их приготовления. Так вы поймете, что именно и в каком количестве нужно покупать в магазине. Роспотребнадзор

Все то, что имеет самый короткий срок годности, сразу стоит убрать из списка, остальное можно приобретать уже сейчас.

Приобрести уже сейчас можно:

– Консервированные овощи: зеленый горошек, кукурузу, оливки, маслины и разносолы.

– Пакетированные соки, морсы, компоты, шампанское, бутилированную воду.

– Растительное масло, майонез, муку, соль, сахар, крупы, специи.

– Деликатесы: сырокопченые колбасы, рыбу, икру. При выборе обратите внимание на срок годности и качество упаковки.

– Яйца. Срок годности свежих яиц около 30 дней, но хранить их нужно в холодильнике.

– Шоколадные конфеты.

– Замороженное мясо и рыба.

За несколько дней до праздника можно купить овощи, фрукты и зелень, а также сыры, ветчину, варёные колбасы.

Фото: pxhere.com