Жителям Петербурга и Ленобласти перечислили способы защиты от клещей

Хотя осень уже наступила, жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области продолжают наслаждаться прогулками на природе, наслаждаясь яркими красками лесов и парков. Однако, несмотря на прохладную погоду, угроза столкновения с клещами сохраняется. Об этом пишет "Петербург2".

Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что снижение температур не означает снижение активности насекомых. Осень, наоборот, благоприятна для клещей, предпочитающих прятаться под листьями, создавая оптимальные условия для выживания. Поэтому эксперты рекомендуют соблюдать профилактические меры: одежда должна быть закрытой и светлой, брюки желательно заправлять в носки, а рукава фиксировать манжетами. Перед походом на природу полезно нанести специальные защитные средства, а вернувшись домой, провести тщательную проверку тела, одежды и шерсти домашних животных.

Если встреча с паразитом произошла, клеща следует осторожно извлечь и обработать ранку дезинфицирующим средством. Насекомое желательно сохранить для исследования, поместив в чистую ёмкость.

Прививки от клещевого энцефалита важны, особенно для тех, кто живёт или регулярно бывает в опасных регионах.

Важно помнить: при появлении симптомов, таких как лихорадка, мышечные боли, утомляемость или кожная сыпь, нужно немедленно обращаться к специалистам для диагностики и лечения.

Осенью расслабляться нельзя: внимательное отношение к собственной защите позволит уберечь здоровье от рисков, связанных с активностью паразитов.

Фото: freepik (erik-karits-2093459)