Петербургский Роспотребнадзор дал советы по выбору удобного наряда для выпускного

Самое важное правило — ощущать уверенность и привлекательность в своем образе.

Для того чтобы выпускной вечер оставил исключительно приятные воспоминания, стоит уделить особое внимание выбору качественной и удобной одежды и обуви, ведь торжество продлится немало времени. Советы по подбору идеального наряда дали специалисты Межрегионального управления Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти.

При выборе одежды обратите внимание на следующие моменты:

— Отдавайте предпочтение легким тканям, таким как шифон или хлопок, которые обеспечивают комфорт и свободу движений;

— Подберите удобные туфли: идеальным вариантом станут модели на невысоком каблуке;

— Если же вам больше нравятся высокие каблуки, остановитесь на моделях с широким основанием или платформой, чтобы уменьшить давление на стопы.

Самое важное правило — ощущать уверенность и привлекательность в своем образе. Специалисты подчеркнули: главное — испытывать радость и удовольствие от своего внешнего вида, потому что хорошее настроение сделает этот вечер незабываемым праздником.

Ранее мы сообщили о том, что Роспотребнадзор рассказал жителям Петербурга, чем полезна ходьба.

Фото: Unsplash (Kait Miller)