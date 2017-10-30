Шеф-повар рассказал, как выбрать кабачки

Первым делом нужно обратить внимание на плодоножку.

Шеф-повар Александр Скридулис в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказал, как выбрать кабачки.

Первым делом нужно обратить внимание на плодоножку. У молодого кабачка она пушистая и зеленая. Если на противоположном крае есть увядший цветок, то перед вами не только самый молодой, но и самый свежий овощ.

Также нужно смотреть на кожуру. Она должна быть тонкой и гладкой наощупь. Овощи с толстой шкуркой уже перезревшие.

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