Почти 1,5 тыс. семян, не внесенных в государственный реестр, изъяты в Петербурге и Ленобласти

Собственникам товара вынесены предупреждения о недопустимости нарушений действующего законодательства в области семеноводства.

С начала текущего года специалистами Россельхознадзора в Петербурге и Ленобласти проведено десять контрольных мероприятий в рамках федерального надзора за качеством семян сельскохозяйственных растений. Было обследовано суммарно 7,3 тыс. партий семян различных сортов.

Проверяющие использовали данные из открытых источников в интернете и мониторинг платформ электронной торговли, в частности маркетплейса Ozon, как отметила пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора. Выявилось, что девять предпринимателей и компаний, зарегистрированных в Петербурге и области, предлагают покупателям около полутора тысяч партий семян, относящихся к сортам и гибридам, не внесённым в официальный государственный реестр.

В частности, среди запрещённых к продаже наименований отмечены следующие: репчатый лук сорта "Айлза Грег", морковь F1 "Нандрин", сладкий перец "Гурме", помидор "Невский", свекла столовая "Египетская круглая", огурец F1 "Арагон", виноград "Кеша", груша "Памяти Анзина", яблоневый сорт "Медуница" и ряд других.

Собственникам товара вынесены предупреждения о недопустимости нарушений действующего законодательства в области семеноводства.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербург с начала года ввезли 8 млн цветов из Эквадора и Нидерландов.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора