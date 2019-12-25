Недвижимость Raven Russia в Петербурге могут передать государству

Активы Raven Russia на 6,3 млрд рублей могут взыскать в пользу государства.

Верховный суд России отказался пересматривать судебные решения по делу об активах британской компании Raven Russia. В результате в доход государства ранее было обращено ООО "Первомайская заря", которому принадлежит бизнес-центр Kellermann Center в Петербурге, а также офисно-складской комплекс в Мытищах. Об этом сообщает РИА Новости.

С жалобами на предыдущие судебные решения обращались бывшие владельцы российских активов Raven Russia Игорь Богородов и Ярослав Шувалов, а также 2 компании, связанные с девелоперской группой. Судья Верховного суда Надежда Ксенофонтова не обнаружила оснований для передачи дела на рассмотрение Судебной коллегии по экономическим спорам.

Ранее суды признали незаконными несколько десятков сделок, которые преимущественно заключались между российскими юридическими лицами Raven Russia и эмиратской Phoenix Property Group. Последняя ранее носила название Raven Russia Holdings Cyprus Limited.

По итогам рассмотрения дела суды применили последствия недействительности этих сделок и взыскали в доход государства около 6,3 млрд рублей. Ответчиками по требованиям выступили Игорь Богородов, Ярослав Шувалов и Phoenix Property Group.

Кроме того, еще в апреле 2025 года суд первой инстанции принял обеспечительные меры в отношении активов компаний. Под арест попали доли ООО "Первомайская заря", а также имущество эмиратской Dorfin Holdings.

Росреестру тогда запретили проводить регистрационные действия с 16 объектами недвижимости, принадлежащими этим 2 компаниям. Недвижимость расположена в Петербурге и Подмосковье.

Одним из наиболее заметных активов, затронутых судебным разбирательством, является бизнес-центр Kellermann Center в Санкт-Петербурге. Решение Верховного суда означает, что пересматривать ранее принятые судебные акты в рамках данной жалобы не будут.

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