Генпрокуратура потребовала изъять Николаевский дворец у профсоюзов

Спорный объект представляет собой ансамбль зданий Николаевского дворца.

C иском в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти обратился первый замгенпрокурора РФ Анатолий Разинкин с требованием изъять из незаконного владения Ленинградской федерации профсоюзов Николаевский дворец и две вспомогательные постройки.Информация об иске первого заместителя генпрокурора появилась в картотеке арбитражных дел.

В иске указывается, что памятник относится к федеральной собственности. Николаевский дворец — бывшая трёхэтажная резиденция князя Николая Николаевича — признан выявленным памятником архитектуры. Комплекс зданий строился в 1853–1861 годах по проекту архитектора Штакеншнейдера.

Напомним, здание передала профсоюзам Федерация независимых профсоюзов России, а на рубеже 2000-х право собственности отразилось в ЕГРН. Прокуратура считает, что договоры не подтверждают возникновения права собственности, поскольку опосредовали лишь вторичную передачу активов от одной общественной организации другой. Чтобы получить законно здание, необходимо было оформить договор купли-продажи.

Ранее Piter.TV сообщал, что в "Севкабеле" высказались о перспективах слияния c кварталом "Брусницын".

Фото: ВКонтакте / "Николаевский дворец"