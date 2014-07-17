Курьеры и упаковщики вытеснили поваров и официантов в Петербурге

Аналитики hh.ru выяснили, как изменился рынок труда Петербурга за год.

Структура массового найма в Петербурге претерпела значительные изменения в 2025 году. Согласно данным hh.ru, в пятерку самых востребованных профессий вошли курьеры и кладовщики, вытеснив поваров и администраторов. При этом конкуренция на рынке труда за год выросла в 1,7 раза.

Единственной позицией, сохранившей лидерские позиции, остались продавцы-консультанты — на них приходится 8% всех вакансий. На смену поварам и администраторам пришли упаковщики, комплектовщики и операторы колл-центров. Наибольший дефицит кадров наблюдается среди кладовщиков (2,4 резюме на вакансию) и продавцов (1,8 резюме).

Курьеры продемонстрировали рекордный рост зарплат — их доход увеличился на 28,9 тыс. рублей по сравнению с 2024 годом. Также значительные прибавки получили разнорабочие (+14 тыс. рублей), водители (+13,8 тыс. рублей) и менеджеры по продажам (+13,2 тыс. рублей). Однако, несмотря на рост доходов в отдельных профессиях, общая ситуация на рынке труда ухудшается. В сентябре 2025 года в службу занятости обратилось 19 тысяч человек — рекордный показатель за последние 2,5 года.

Фото: Piter.TV