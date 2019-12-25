Маршрут двух "Ласточек" между Петербургом и Псковом временно изменили

Октябрьская железная дорога (ОЖД) проинформировала в пятницу о временном изменении маршрута некоторых поездов в Псковской области. По данным пресс-службы компании, 26 сентября из-за технических работ поезда "Ласточка" направятся по другому пути через станцию Оредеж.
Это касается рейсов:
— № 810 из Пскова в Петербург;
— № 809 из Петербурга в Псков.
По данным губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, 26 сентября, примерно в 5:00, недалеко от станции Плюсса произошел взрыв на железнодорожных путях. Схода железнодорожного состава не произошло. На месте происшествия работают оперативные службы.
Узнать подробности о движении поездов пассажиры могут через мобильное приложение "РЖД Пассажирам", на официальном сайте РЖД, либо позвонив в Центр клиентской поддержки по бесплатному номеру телефона: 8-800-775-00-00.
Фото: Telegram / АО "СЗППК"
