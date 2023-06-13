  1. Главная
Расписание и маршрут нескольких поездов изменили в Ленобласти
Сегодня, 8:11
На участке между станциями Строганово и Мшинская организовано сообщение автобусов.

В Ленобласти утром 7 октября изменили расписание и маршрут нескольких электропоездов. Проверку по данному факту уже начала Северо-Западная транспортная прокуратура. 

Как рассказали в ОЖД, изменен маршрут следования составов №810 "Ласточка" из Пскова в Петербург и №809 в обратном направлении. Поезда проследуют через станцию Батецкая, из-за чего время в пути вырастет до двух часов. А электрички из Северной столицы в сторону Луги проследуют измененным маршрутом до станции Строганово. Пригородные поезда из Луги проследуют до станции Мшинская. 

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала мобильную приемную. В случае нарушения прав пассажиры могут обратиться по телефону: +7 (911) 973-22-00. 

Ранее на Piter.TV: новый электропоезд ЭП2ДМ вышел на Финляндское направление. 

Фото: Piter.TV 

