В Петербурге запустили печать избирательных бюллетеней с защитой от подделок

Для предстоящих выборов предстоит изготовить более 16 миллионов экземпляров на специальной бумаге, оснащенной микрошрифтом и фоновой сеткой.

Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин сообщил в своем канале в мессенджере МАКС о начале печати избирательных бюллетеней. По его словам, для предстоящих выборов предстоит изготовить более 16 миллионов экземпляров на специальной бумаге, оснащенной микрошрифтом и фоновой сеткой.

Максим Мейксин отметил, что для визуального различия разных видов голосования используются защитные элементы различных цветов. Он уточнил, что для бюллетеня по федеральному избирательному округу на выборах депутатов Государственной думы применяется светло-синяя сетка, а для одномандатных округов — зеленая.

Что касается выборов депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга, то, как добавил глава избиркома, для единого округа предусмотрен светло-коричневый цвет защитных элементов, тогда как для одномандатных округов используется фиолетовый.

Ранее мы сообщили о том, что к выборам в Петербурге откроют почти 2 тыс. избирательных участков.

Фото: Piter.TV