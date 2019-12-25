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Из квартиры на Композиторов вынесли ювелирные украшения стоимостью миллион рублей
Сегодня, 8:45
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Из квартиры на Композиторов вынесли ювелирные украшения стоимостью миллион рублей

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Из квартиры вынесли кольца, браслеты, цепочки.

Из квартиры на Композиторов вынесли ювелирные изделия стоимостью миллион рублей. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

В полицию обратилась 33-летняя хозяйка квартиры. Она сообщила, что в период с 7 по 14 октября неизвестный проник в квартиру и украл ювелирные изделия: кольца, браслеты, цепочки. Ущерб составил миллион рублей.

Возбуждено уголовное дело.

В конце сентября в Петербурге поймали "сластену", который стащил из супермаркета три торта.

Фото: pexels

Теги: кража, ювелирные украшения
Категории: Криминальные происшествия, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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