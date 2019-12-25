Из квартиры на Композиторов вынесли ювелирные украшения стоимостью миллион рублей

Из квартиры вынесли кольца, браслеты, цепочки.

Из квартиры на Композиторов вынесли ювелирные изделия стоимостью миллион рублей. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

В полицию обратилась 33-летняя хозяйка квартиры. Она сообщила, что в период с 7 по 14 октября неизвестный проник в квартиру и украл ювелирные изделия: кольца, браслеты, цепочки. Ущерб составил миллион рублей.

Возбуждено уголовное дело.

В конце сентября в Петербурге поймали "сластену", который стащил из супермаркета три торта.

Фото: pexels