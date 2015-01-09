Авиакомпания Венесуэлы запускает рейсы из Петербурга на Кубу и в Каракас

Рейсы будут выполняться раз в две недели на лайнерах Airbus A340-600.

С 2 ноября венесуэльская авиакомпания Conviasa открывает регулярное сообщение между Санкт-Петербургом, Варадеро (Куба) и Каракасом (Венесуэла). Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Пулково. Первый рейс вылетит из Каракаса 31 октября в 22:30 по местному времени. Время в пути составит 13 часов. Авиаперевозчик будет выполнять рейсы раз в две недели на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A340-600.

Открытие маршрута стало возможным благодаря развитию договоренностей между Россией и Венесуэлой в области транспортного сообщения. Ранее Conviasa уже выполняла чартерные рейсы в Россию, но теперь перелеты станут регулярными.

Новый маршрут предоставит петербуржцам возможность беспересадочного перелета на Карибское побережье. Авиакомпания пока не раскрыла информацию о стоимости билетов и точном расписании рейсов.

Фото: Piter.TV