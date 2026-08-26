Глубоководный робот "Сахалин" впервые испытали в Кронштадте

Ближайшие морские тесты пройдут в акватории Северной столицы.

В Кронштадте на площадке Комплекса защитных сооружений впервые провели испытания тяжёлого подводного робота "Сахалин". Аппарат, созданный российскими инженерами, уже прошёл проверку на герметичность и прочность. Он готов к погружениям и работе под водой, сообщили разработчики. Об этом передаёт телеканал "Санкт-Петербург".

Над проектом работали несколько лет. Специалисты не только собрали узлы и агрегаты, но и разработали математические модели, программное обеспечение и системы управления. Сейчас "Сахалин" представляет собой полностью готовый комплекс для подводных работ.

Робот рассчитан на глубину до 3 км. В рабочем режиме он задействует две "руки"-манипулятора: одна предназначена для захвата и перемещения объектов, вторая — для выполнения тонких операций с возможностью установки любого инструмента.

Руководитель фонда "Люди моря" Артём Мельников отметил, что впереди морские испытания. До окончательной доработки устройства ещё далеко, но ключевая задача сейчас — увеличивать долю отечественных компонентов.

В перспективе "Сахалин" будет использоваться при обустройстве нефтяных и газовых месторождений, инспекции трубопроводов и подводных сооружений.

Ранее на Piter.TV: на "Газпром Арене" в Петербурге провели масштабные учения спасателей.

Фото: скриншот из трансляции телеканала "Санкт-Петербург".