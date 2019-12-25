На запись объявлений в петербургском метро выделят более 900 тысяч рублей.

ГУП "Петербургский метрополитен" объявило закупку услуг по записи информационных сообщений для пассажиров. На создание фонограмм предприятие планирует направить не менее 909 тысяч рублей. Информация об этом размещена в закупочной документации.

Работы должны проводиться с 1 февраля 2027 года по 31 января 2030 года. За озвучивание одного сообщения продолжительностью до 30 секунд голосом диктора Александра Кремнева заказчик готов заплатить около 2,3 тысячи рублей. Стоимость записи другими голосами составит от 1,9 тысячи до 4,2 тысячи рублей.

Согласно условиям закупки, исполнитель должен привлечь не менее пяти профессиональных дикторов: двух женщин и трёх мужчин. Для записи фонограмм необходимо использовать специализированное звукозаписывающее оборудование.

При необходимости метрополитен будет направлять подрядчику заявки курьерской службой. Исполнитель должен подписать документы, вернуть их заказчику и дополнительно отправить скан-копии. Готовые аудиозаписи потребуется передавать в течение трёх дней после получения заявки.

Заявки на участие в закупке принимаются до 1 декабря 2026 года.

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Фото: Piter.tv (архив)