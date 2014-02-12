Петербург стал лидером по спросу на инженеров новых технологий с зарплатой в 400 тыс. рублей

На город приходится до 50% вакансий в сфере IoT и 15% — в области 3D-печати.

Санкт-Петербург демонстрирует один из самых высоких в России уровней спроса на инженеров перспективных технологических направлений. Согласно исследованию hh.ru, на город приходится около 15% всех вакансий в сфере аддитивных технологий и почти половина — по разработке интернета вещей (IoT). Основными работодателями выступают компании приборостроительного и машиностроительного профиля, а также промышленные инжиниринговые бюро.

Особой популярностью пользуются специалисты по VR/AR-разработкам, при этом более 70% рынка решений виртуальной и дополненной реальности приходится на корпоративный сектор. Крупные предприятия внедряют такие технологии для обучения сотрудников, промышленной визуализации и медицинских симуляций. В области 3D-печати востребованы инженеры-технологи и проектировщики, создающие цифровые модели и управляющие оборудованием для печати деталей в авиа- и судостроении, а также при производстве медицинских протезов.

Уровень заработных плат в этих сферах варьируется от 120–150 тыс. рублей для младших инженеров до 350–400 тыс. рублей для опытных специалистов. Аналогичные показатели демонстрируют и вакансии для разработчиков IoT-систем, особенно в свете растущего спроса на специалистов по кибербезопасности подключенных устройств после недавних волн кибератак.

Ранее Piter.TV сообщал, что ИИ-сервис для оптимизации работы городской системы транспорта разработан в Петербурге.

Фото: Piter.TV