Инспекторам Гостехнадзора Петербурга помогает робот

Робот помогает инспектору составлять необходимые документы по проведению контрольных надзорных мероприятий.

Государственная техническая инспекция Петербурга внедрила в свою работу программного робота. Об этом сообщили 19 сентября в пресс-службе Смольного.

Обеспечено взаимодействие робота с несколькими автоматизированными информационными системами и массивами данных, получаемыми с камер фотовидеофиксации аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" Городского мониторингового центра. Камеры идентифицируют на улицах Северной столицы самоходные машины, которые не прошли технический осмотр.

Робот помогает инспектору составлять необходимые документы по проведению контрольных надзорных мероприятий и в настоящее время проходит тестирование. Проверка демонстрирует хорошие показатели.

Решение, реализованное в Гостехнадзоре Санкт-Петербурга, обеспечило автоматизацию процессов по составлению служебных документов и внесению данных в информационные системы. Робот высвободил время инженеров-инспекторов для решения более важных задач. Станислав Казарин, вице-губернатор Петербурга

Ранее программного робота начали применять в работе КГИОП Петербурга.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)