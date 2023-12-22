Имущество ВСМ в Петербурге могут освободить от уплаты налогов

Налоговые льготы предполагается применить для повышения инвестиционной привлекательности проекта.

В Петербурге объекты, обеспечивающие работу будущей высокоскоростной железной дороги Санкт-Петербург – Москва (ВСМ), полностью освободят от уплаты налога на имущество организаций. Представленный законопроект был принят городским парламентом в первом чтении.

Законопроект был внесен внеочередно губернатором Александром Бегловым. Представляя законопроект, представитель Смольного в Заксобрании Константин Сухенко отметил, что аналогичные льготы уже были одобрены в Москве. При этом дорога будет проходить через шесть регионов.

Планируется заключить концессионное соглашение для строительства новой железной дороги. Налоговые льготы предполагается применить для повышения инвестиционной привлекательности проекта. Сама дорога сократит время поездки между двумя столицами до двух часов.

Ранее мы сообщили о том, что проектно-изыскательские работы ВСМ Москва — Петербург завершены на 60%.

Фото: ОАО "РЖД"