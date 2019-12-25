В Ленобласти заготовили 82% зимнего запаса кукурузного силоса

В хозяйствах Ленинградской области продолжается уборка кукурузы на силос. По словам губернатора Александра Дрозденко, заготовка корма идет в рамках подготовки к зимнему периоду.
Кукурузу измельчают во время уборки и закладывают на хранение для последующего использования в кормлении крупного рогатого скота. Она позволяет получить большой объем зеленой массы, необходимой для производства питательного силоса.
План заготовки корма на зиму в регионе составляет 1,2 млн тонн. К настоящему времени аграрии выполнили его на 82 %.
Для поддержки сельхозпроизводителей в Ленинградской области действуют программы, в том числе "Агростартап". Подробная информация о мерах поддержки размещена на сайте регионального комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу.
Ранее в Роспотребнадзоре назвали свойства различных чаев.
Фото: pixabay
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