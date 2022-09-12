Худрук театра им. Комиссаржевской рассказал о новой музыкальной постановке

Основная задача коллектива, по мнению Минкова, заключалась в создании яркого и увлекательного зрелища, позволяющего публике насладиться уникальным сочетанием игры, танца и пения.

Виктор Минков, художественный руководитель Театра имени В. Ф. Комиссаржевской, поделился подробностями о музыкальной постановке "Трехгрошовая история" (18+), раскрыв её особенности и цели создателей. Минков пояснил, что спектакль, созданный по мотивам пьесы Джона Гея "Опера нищих", поднимает извечные проблемы любви, дружбы, предательства и личной ответственности. Хотя сюжет разворачивается вокруг обаятельного и доброго персонажа Макхита, совершающего убийства и ограбления, финал оказывается трагичным, символизируя печальную реальность. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Минков добавил, что идея пьесы, возникшая в XVIII веке, позднее стала основой для музыкальных композиций немецкого композитора Курта Вайля, добавив глубину и философичность повествования. Несмотря на развлекательную оболочку, пьеса затрагивает серьёзные темы, особенно идею неизбежности расплаты за совершённые преступления.

Художественный руководитель подтвердил, что данное шоу является дебютом театра в жанре музыкального представления, и подчеркнул желание привнести разнообразие в репертуар, делая театр доступным для широкой публики. Он стремится включать в афишу разные жанры, включая драму, комедию и музыку, чтобы удовлетворить запросы самой разной аудитории.

Минков также упомянул, что в основу спектакля легла музыка Курта Вайля, переработанная музыкальным супервайзером Еленой Булановой специально для сценических нужд. Артисты-драматурги, прошедшие тщательное обучение, теперь уверенно выступают в новом амплуа, демонстрируя высокий уровень таланта и мастерства.

Режиссёром спектакля стал Алексей Франдетти, известный своими работами в музыкальном театре. Минков подчеркнул, что предыдущий успешный опыт сотрудничества с Франдетти подтверждает правильность выбора режиссёра для этого проекта.

Артистами спектакля, помимо основной труппы театра, стали известные звёзды, такие как Иван Ожогин и Кирилл Гордеев. Минков заметил, что сотрудничество актёров обогащает творческий процесс взаимным обменом опыта и углубленным пониманием актёрского мастерства.

Основная задача коллектива, по мнению Минкова, заключалась в создании яркого и увлекательного зрелища, позволяющего публике насладиться уникальным сочетанием игры, танца и пения. Он выразил уверенность, что зрители получат незабываемые впечатления и радость от увиденного.

Кроме того, Минков анонсировал будущие премьеры театра, обещая новые постановки классических произведений, выполненные в нестандартном ключе, подчеркнув стремление поддерживать молодёжных режиссёров и регулярно обновлять репертуар театром, создавая интересные и современные интерпретации известных сюжетов.

Фото: пресс-служба Театра имени Ф. В. Комиссаржевской