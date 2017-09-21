Христианский университет в Петербурге оштрафовали на 60 тысяч за книги

Суд оштрафовал университет за издания нежелательной организации.

Ленинский районный суд Петербурга наложил штраф на Санкт-Петербургский христианский университет в размере 60 тыс. рублей. Причиной стало наличие в библиотеке вуза двух изданий, выпущенных организацией "Миссия Евразия" (признана нежелательной организацией на территории РФ).

Как сообщили в объединённой пресс-службе судов города, книги находились в открытом доступе и выдавались неограниченному кругу читателей. Это квалифицировали как распространение материалов нежелательной организации.

Суд признал университет виновным в нарушении законодательства. Решение уже вступило в силу. В учебном заведении отказались комментировать инцидент.

Ранее мы рассказывали о том, что бывшего товароведа будут судить за присвоение 1,2 млн рублей в Петербурге.

Фото: Piter.TV