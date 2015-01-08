НМИЦ Алмазова взыскал с женщины более 16 тыс. рублей неоплаты за хранение эмбрионов

Комментируя ситуацию, сотрудники центра пошутили, что случай напоминает историю выплаты своеобразных алиментов — на содержание будущих детей.

Мировой судья судебного участка №81 в Петербурге расссмотерл гражданское дело, рассматривающее разногласия между Национальным медицинским исследовательским центром имени В.А. Алмазова и жительницей города. Об этом пишет spb.aif.ru.

Из представленных документов следовало, что в декабре 2023 года обе стороны подписали соглашение о предоставлении платных медицинских услуг по криоконсервации биологического материала, включая эмбрионы и сперматозоиды. За услугу истец внесла единовременную плату в сумме 10 800 рублей, покрывающую расходы до 20 марта 2024 года.

Позже контакт с женщиной прервался, предположительно, она эмигрировала в Узбекистан. Между тем, медицинская организация продолжала сохранять указанный биологический материал, не получая последующих оплат.

Центр подал судебный иск с целью взыскания с ответчика задолженности в размере 16 900 рублей за дополнительное хранение и 4 000 рублей судебных издержек. Суд поддержал исковые требования учреждения полностью. Комментируя ситуацию, сотрудники центра пошутили, что случай напоминает историю выплаты своеобразных алиментов — на содержание будущих детей.

Фото: Piter.TV