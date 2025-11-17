В Петербурге запустили новую линию по производству высокопрочного ламината (HPL)

Использование современных материалов позволит сократить расходы на эксплуатацию в 1,5–2 раза и даст большую экономию в будущем.

В Санкт-Петербурге запустили новую линию по производству высокопрочного ламината (HPL). Этот материал используют для создания внутренней отделки помещений и транспортных средств, изготовления мебели, деталей интерьера, а также в производстве уличной мебели и малых архитектурных форм. Запуск новой линии позволит оптимизировать логистику и сделать конечную продукцию более доступной для потребителей. Корреспондент Piter.TV побывал на производстве компании Sloplast.

Продукт инновационный, долговечный, долгоиграющий позволит в среднесрочной и долгосрочной перспективе существенно снизить вложения в инфраструктуру, вложения в строительные объекты, в рекреационные зоны за счет того, что этот продукт действительно может служить десятилетиями без дополнительной реновации, без дополнительного ремонта, просто потому что он предназначен для такой сложной эксплуатации. Юлия Буданова, директор по стратегическому развитию и маркетингу компании Sloplast

Использование современных материалов позволит сократить расходы на эксплуатацию в 1,5–2 раза и даст большую экономию в будущем. По словам экспертов, главная проблема HPL – недооценённость. Всему виной – отсутствие на рынке крупных и опытных компаний-обработчиков.

Наша страна сейчас находится в некоем начале пути, и у нас потребление этих пластиков около 1% в рамках всех тех возможностей, где они могут использоваться. Это и мебельная продукция, это транспортное машиностроение, и городская среда. Видим перспективу роста до 10 раз. То есть в среднем в мировом масштабе можно говорить о том, что около 10% занимает продукция ламината высокого давления в развитии транспортной, мебельной и архитектуры благоустройства. Александр Ситов, председатель Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт‑Петербурга

На данный момент уже завершен подготовительный этап модернизации, инвестиции в которую составили более 500 миллионов рублей. Следующим шагом станет запуск в 2026 году нового пресса стоимостью около 1 миллиарда рублей.

Предприятие эксплуатирует две площадки: в Ленинградской области и в Санкт-Петербурге. Продукты компании выдержали множество испытаний и подтвердили как долговечность, так и пожарную и экологическую безопасность.

С ранних стадий разработки проекта оценивалась экологическая обстановка. Наше предприятие, как и любое другое, находится в рамках санитарно-защитной зоны. Поэтому по результатам проведенных проверок мы остаемся в нормах ПДК, требования экологии соблюдаем. Техотходы, которые образуются в результате переработки, вывозятся специализированными экологическими компаниями, работающими с переработкой отходов. Денис Плошенко, исполнительный директор компании "Инновационные Технологии"

За 80 лет истории предприятие выросло от производства листового материала до реализации комплекса задач под ключ. И теперь закрывает потребности архитектурных и градостроительных проектов любой сложности.

Материал подготовили Дария Захарова и Дмитрий Бутырин для Piter.tv

Видео: Piter.TV