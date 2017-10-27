Хэллоуин 2017: пять страшных костюмов для петербуржца

Приближается конец октября. а вместе с ним и Хэллоуин 2017. В России этот праздник отмечают только молодежь, которым нравится наряжаться в странные костюмы. Piter.tv придумал для вас пять костюмов, которыми можно напугать жителя Петербурга.

ПЛАТНЫЕ ПРОБКИ



Вещь, которая заставляет позлиться любого петербуржца с автомобилем. Это пробки на ЗСД. Трасса, которая соединила север и юг города, полностью открылась в прошлом году. На дороге иногда собираются пробки по нескольким причинам: ремонтные работы, аварии и проблемы на пунктах приема платежей. В итоге водители вместо стремительной поездки над водами залива, вынуждены стоять на трассе. При этом все помнят, что они заплатили за проезд по ней.

Чтобы на Хеллоуин 2017 стать платной пробкой, вам понадобится форма дорожного рабочего. Оранжевый жилет можно сделать из подручных материалов или поискать в секонд-хенде. Идеально было бы добавить к образу каску.

Главным вашим атрибутом станет быть небольшая палка, имитирующая ограждение или шлагбаум. Для правдоподобности ее можно раскрасить бело-красными полосами. Итак, на вечеринке вставайте в узком коридоре и перегораживайте путь. Требуйте деньги с тех, кто застрял в проходе из-за вас. Позже можно все же уйти со своей точки и извиниться за предоставленные неудобства.



БАКЛАН СО СТАДИОНА НА КРЕСТОВСКОМ



Одна птичка планирует стать главной птицей года по версии Северной столицы. Когда журналисты спросили вице-губернатора Игоря Албина о протекающей крыше стадиона на Крестовском, он заявил, что во всем виноваты бакланы. По его словам, птицы ключами испортили крышу дорогостоящего стадиона.

Так что баклан должен стать хитом на любом вечере в честь Хэллоуина 2017. Вам придется заморочиться с костюмом. Из большого куска бумаги (например, отрезки обоев) вырезайте себе крылья. У бакланов черные перья, так что вам придется покрасить заготовки. Далее надо изобрести хохолок. Из своих собственных волос или той же бумаги.

Вы можете взять с собой детский надувной молоточек (обратите внимание, что не настоящий!) и легонько постукивать собравшихся. Также интересоваться, будут ли подавать на вечеринке раздвижную крышу стадиона на Крестовском.



ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 2017



Минувшее лето точно запомнится горожанам. Одно из самых холодных за последние несколько лет. В июне мы вынуждены были ходить в теплых куртках и шапках. Купальный сезон открывали только смельчаки.

Это точно самый простой костюм из всех, что мы сегодня описываем. Чтобы изобразить лето 2017 года вам нужно лишь смешать свою летнюю и зимнюю одежду. Наденьте шлёпанцы и шорты, а сверху шубу и шапку.

Можете интересоваться у собравшихся, не хотят ли они искупаться. Если кто-то вам возразит, что уже холодно, просто напомните, что и лето было не самым жарким.



ШАВЕРМА, А НЕ ШАУРМА!!



Недавно губернатор Петербурга Георгий Полтавченко в интервью допустил непростительную ошибку: он назвал шаверму шаурмой. Это вызвало волну возмущений, главу города обвинили в том, что он "заговорил по-московски". После этого депутат ЗакСа просил внести слово "шаверма" в академические словари.

Один из самых сложных костюмов из нашего списка. Однако, все зависит от того, как серьезно вы подойдете к этому. Вам нужна ткань напоминающая лаваш. Например, штора или простыня бежевого цвета. Из материала делаем что-то вроде греческой тоги. Сверху и снизу добавьте вещи, напоминающие по цвету мясо, овощи и соус. Для этого можно взять старые футболки или новые носки.

Но костюм гироса – это не самое важное. Главное на вечеринке донести до всех, что вы ШАВЕРМА, а не ШАУРМА. Для этого можно сделать плакат, который вы будете показывать собравшимся. Или же просто подходя к каждому говорить, что вы питерская шаверма, а не банальная московская шаурма.



ПРИЗРАК ГАЗОНА С АРЕНЫ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"



Новый стадион "Зенита", принимавший Кубок конфедераций и матчи российских команд, часто становится предметом шуток. То крыша течет, то с бакланами надо бороться. Но весной прошлого года арене досталось за ее плохой газон. Футболисты проваливались в неокрепший грунт, а тренеру приходилось закапывать ямки, появившиеся после активной пробежки спортсменов. В итоге к международному состязанию на стадионе постелили выращенный в другом месте газон. А его собрата отправили на пенсию.

Напомните всем о жизни несчастного газона, закончившейся так печально. Костюм нетрудно будет сделать. Вам нужна простыня зеленого или белого цветов. Для начала прорезает дырки для глаз, делая костюм как Карлсон в мультике. Потом вам нужно приделать несколько травинок (например от искусственного букета, который можно купить в хозяйственном магазине). Не нужно закреплять слишком много: почивший газон не отличался пышностью. Затем сделайте пару дырок и прошейте яркими нитками. Ведь перед тем, как заменить плохой газон, его прошивали, надеясь таким образом оживить.

Фото: открытые источники, ВКонтакте

Видео: Piter.tv