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В центре спасения диких животных "Сирин" под Петербургом живёт грозный ёж

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Причина — его клетку поставили рядом с другими.

"Грозный" поселилился в центре спасения диких животных "Сирин" под Санкт-Петербургом. Видео опубликовали в пресс-службе организации.

"Это ёжик который очень не любит других ежей. Причина крика - Светлана поставила его клетку между двумя другими ежами"

пресс-служба центра спасения диких животных "Сирин"

Серьёзный "гав" не может не завораживать. К прослушиванию обязательно.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Ленинградском зоопарке показали сосновую сонорскую змею.

Фото: пресс-служба центра спасения диких животных "Сирин"

 

Теги: еж гавкает, центр реабилитации сирин
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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