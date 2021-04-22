В центре спасения диких животных "Сирин" под Петербургом живёт грозный ёж

Причина — его клетку поставили рядом с другими.

"Грозный" поселилился в центре спасения диких животных "Сирин" под Санкт-Петербургом. Видео опубликовали в пресс-службе организации.

"Это ёжик который очень не любит других ежей. Причина крика - Светлана поставила его клетку между двумя другими ежами" пресс-служба центра спасения диких животных "Сирин"

Серьёзный "гав" не может не завораживать. К прослушиванию обязательно.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Ленинградском зоопарке показали сосновую сонорскую змею.

Фото: пресс-служба центра спасения диких животных "Сирин"