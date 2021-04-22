В центре спасения диких животных "Сирин" под Петербургом живёт грозный ёж

"Грозный" поселилился в центре спасения диких животных "Сирин" под Санкт-Петербургом. Видео опубликовали в пресс-службе организации.
"Это ёжик который очень не любит других ежей. Причина крика - Светлана поставила его клетку между двумя другими ежами"
пресс-служба центра спасения диких животных "Сирин"
Серьёзный "гав" не может не завораживать. К прослушиванию обязательно.
Ранее Piter.TV сообщал, что в Ленинградском зоопарке показали сосновую сонорскую змею.
Фото: пресс-служба центра спасения диких животных "Сирин"
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