Петербургский производитель лекарств оказался под угрозой банкротства

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял к производству заявление о признании банкротом АО "Фирма Медполимер", одного из крупных петербургских производителей инфузионных растворов.
Инициатором обращения выступило ООО "ФармХимПром". Размер требований к предприятию составляет 3,7 млн рублей.
По данным материалов дела, за последние десять лет АО "Фирма Медполимер" восемь раз становилось участником дел о банкротстве в качестве должника. Однако ранее обращения кредиторов не приводили к запуску процедуры несостоятельности.
Согласно открытым данным, ООО "ФармХимПром" занимается оптовой торговлей фармацевтической продукцией. При этом в финансовой отчетности компании указано, что в 2025 году хозяйственная деятельность не велась.
Рпнее сообщалось, что в больнице скончался отравившийся лекарством 2-летний мальчик из Тосно.
Фото: unsplash (Towfiqu barbhuiya)
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