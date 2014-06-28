Петербургский производитель лекарств оказался под угрозой банкротства

Арбитражный суд принял к рассмотрению заявление о банкротстве АО "Фирма Медполимер". Размер требований кредитора составляет 3,7 млн рублей.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял к производству заявление о признании банкротом АО "Фирма Медполимер", одного из крупных петербургских производителей инфузионных растворов.

Инициатором обращения выступило ООО "ФармХимПром". Размер требований к предприятию составляет 3,7 млн рублей.

По данным материалов дела, за последние десять лет АО "Фирма Медполимер" восемь раз становилось участником дел о банкротстве в качестве должника. Однако ранее обращения кредиторов не приводили к запуску процедуры несостоятельности.

Согласно открытым данным, ООО "ФармХимПром" занимается оптовой торговлей фармацевтической продукцией. При этом в финансовой отчетности компании указано, что в 2025 году хозяйственная деятельность не велась.

Рпнее сообщалось, что в больнице скончался отравившийся лекарством 2-летний мальчик из Тосно.

Фото: unsplash (Towfiqu barbhuiya)