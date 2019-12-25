В больнице скончался отравившийся лекарством 2-летний мальчик из Тосно

Мать мальчика думает, что её сын мог принять таблетки от нервных и тревожных расстройств, которые находились на кухне.

В Ленинградской области вечером 19 июля скончался ребёнок, который по недосмотру взрослых съел таблетки от нервных и тревожных расстройств. Об этом стало известно "Оперативному прикрытию".

Днём 13 июля в больницу из квартиры на Московском шоссе в Тосно привезли 2-летнего мальчика в коме. Ребёнка привёз сосед.

Из объяснений 34-летней мамы мальчика, она проснулась около часа дня и не нашла своего сына, который ранее спал вместе с ней. Вскоре она услышала хрипы из другой комнаты и отправилась оказывать помощь ребёнку. Мать мальчика думает, что её сын мог принять таблетки от нервных и тревожных расстройств, которые находились на кухне.

Семья не полная, состоит на учете в службе по ПДН. Женщина неоднократно привлекалась к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Фото: unsplash (Towfiqu barbhuiya)