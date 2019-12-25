  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Малом проспекте В. О. загорелись шесть машин
Сегодня, 8:12
85
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

На Малом проспекте В. О. загорелись шесть машин

0 0

Полыхал автомобиль Hyundai, пламя перебросило на пять машин, припаркованных рядом.

На Васильевском острове ночью 9 октября произошел пожар, рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу. 

Сообщение о возгорании поступило на пульт спасателей в 02:55. На Малом проспекте В. О., 30-32, загорелся автомобиль Hyundai, пламя перебросило на пять машин, припаркованных рядом. Потушили огонь к 03:17. 

По предварительным данным, никто не пострадал, к ликвидации пожара привлекали 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники. Все обстоятельства происшествия устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: в автопарке в Красногвардейском районе полыхали два автобуса. 

Фото: Piter.TV 

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии