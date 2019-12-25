На Малом проспекте В. О. загорелись шесть машин

Полыхал автомобиль Hyundai, пламя перебросило на пять машин, припаркованных рядом.

На Васильевском острове ночью 9 октября произошел пожар, рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу.

Сообщение о возгорании поступило на пульт спасателей в 02:55. На Малом проспекте В. О., 30-32, загорелся автомобиль Hyundai, пламя перебросило на пять машин, припаркованных рядом. Потушили огонь к 03:17.

По предварительным данным, никто не пострадал, к ликвидации пожара привлекали 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Фото: Piter.TV