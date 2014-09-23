Губернатор Ленобласти поделился планами по застройке региона

Накануне губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провел встречу с представителями группы компаний "Глоракс". Застройщик поделился планами по обустройству региона, – следует из сообщения в личном Telegram-канале главы ленобласти.
Кризис – это возможности. Пока большинство обсуждает "заморозку" жилищного строительства, "Глоракс" заявил о расширении проектов в Ленобласти.
Алексанрд Дрозденко, губернатор Ленинградской области
Глава региона также сообщил, что "Глоракс" в данный момент уже занимается постройкой микрорайона в поселке Новоселье. Застройщик поделился планами по разработке еще трех объектов во Всеволожском, Тосненском и Ломоносовском районах области. На местах предусмотрено воздвижение дополнительной дорожной инфраструктуры, а также общеобразовательных учреждений в соответствии со всеми нормативами.
Ранее стало известно, что Ленобласть впервые заняла третье место по объему введенного жилья в РФ.
Фото: Telegram / Александр ДроZденко
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все