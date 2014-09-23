Губернатор Ленобласти поделился планами по застройке региона

Ею будет заниматься ГК "Глоракс".

Накануне губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провел встречу с представителями группы компаний "Глоракс". Застройщик поделился планами по обустройству региона, – следует из сообщения в личном Telegram-канале главы ленобласти.

Кризис – это возможности. Пока большинство обсуждает "заморозку" жилищного строительства, "Глоракс" заявил о расширении проектов в Ленобласти. Алексанрд Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Глава региона также сообщил, что "Глоракс" в данный момент уже занимается постройкой микрорайона в поселке Новоселье. Застройщик поделился планами по разработке еще трех объектов во Всеволожском, Тосненском и Ломоносовском районах области. На местах предусмотрено воздвижение дополнительной дорожной инфраструктуры, а также общеобразовательных учреждений в соответствии со всеми нормативами.

Ранее стало известно, что Ленобласть впервые заняла третье место по объему введенного жилья в РФ.

Фото: Telegram / Александр ДроZденко