Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры

Главное из заявлений главы российского государства.

Президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы возобновить переговоры с Киевом без предварительных условий. Глава российского государства напомнил, что мы никогда не отказывались от диалога и не по инициативе России были прерваны переговоры в 2022 году.

Россия неоднократно выступала с инициативой по прекращению огня, но Киев нарушал мораторий на удары по энергетическим объектам, не соблюдалось и Пасхальное перемирие За эти 3 дня перемирия было предпринято 5 целенаправленных попыток нападения на госграницу Владимир Путин

Россия не исключает возможности в будущем продлить сроки перемирия, но после анализа того, что произойдёт в эти несколько дней

Возобновить переговоры предлагается 15 мая в Стамбуле. В ближайшее время ожидается разговор с Эрдоганом по этому вопросу.

Ранее Piter.TV сообщал, что президент Республики Сербской подтвердил участие в ПМЭФ-2025.

Видео: kremlin.ru