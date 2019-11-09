Норвежская girl in red впервые выступит в Петербурге

Клуб "Морзе"объявил о концерте певицы girl in red в Петербурге 26 мая 2022 года. В Москве исполнительница выступит в ГлавClub на следующий день.
Girl in red, она же Мари Ульвен, выложила свой первый трек "i wanna be your girlfriend" в 17 лет на платформу SoundCloud. Он и принес ей славу, следующие песни "girls", "bad idea" и "we fell in love in october" быстро стали хитами с миллиоными прослушиваниями в стриминговых сервисах.
Дебютная пластинка "if i could make it go quiet", записанная певицей дома в Норвегии и в путешествиях в окружении гор и фьордов, выйдет 30 апреля 2021 года. Первый сингл "Serotonine" уже опубликован: он написан в соавторстве с братом Билли Айлиш
Мари провела свой первый международный тур в 2019 году и в 2020-м хотела повторить успех, однако пандемия внесла свои коррективы.
Билеты на концерты в Петербурге в 2022-м уже в продаже: от 2 200 до 6 000 рублей.
Фото: instagram/girlinred
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