Гигант Холл прокомментировал инцидент с ситуацией вокруг концерта "25/17"

Как рассказали Piter.tv в Гигант Холле, на данную дату в аренду концертный зал сдавался физическому лицу.

Концерт группы "25/17" в Гигант Холле 10 декабря не был согласован с комитетом по культуре. Смольный отметил, что организаторы допустили грубейшие нарушения стандартов санитарной безопасности. Представители концертного зала прокомментировали данную ситуацию.

Как рассказали Piter.tv в Гигант Холле, на данную дату в аренду концертный зал сдавался физическому лицу, коммерческой деятельности концертный зал не осуществлял. Мероприятие было частное, поэтому ответственности за данное мероприятие концертная площадка не несет.

Штрафы действительно большие, учитывая очень сложное финансовое время для коммерческих организаций. Однако, штраф заплатит организатор, как частное лицо, который проводил мероприятие с нарушением, концертная площадка предупреждала частное лицо о правилах проведения мероприятия, при этом согласно договору деятельность мы не вели и ответственности не несем. Гигант Холл

При этом, представители концертного зала не стали называть имя организатора, ссылаясь на коммерческую тайну.

Фото: Instagram / @2517_official