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Концерт "27/17" не был согласован с властями Петербурга
Сегодня, 14:31
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Концерт "27/17" не был согласован с властями Петербурга

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Всего за неделю выявили 13 нарушителей антиковидного постановления.

Концерт группы "25/17" в Гигант-холле не был согласован с комитетом по культуре. Смольный отметил, что организаторы допустили грубейшие нарушения стандартов санитарной безопасности.

Выступление состоялось 10 декабря на площадке на Кондратьевском проспекте. На концерте присутствовали более тысячи зрителей. 

В помещении отсутствовали средства дезинфекции, разметка, у персонала и посетителей не было масок.

говорится в официальном сообщении.

Концерт группы "Папин Олимпус" перенесли на другую площадку. 

За прошедшую неделю сотрудники Смольного проверили 83 магазина, 22 точки общепита и 18 организаций сферы услуг в разных районах города. Нарушения обнаружили на 13 объектах. Виновных пообещали привлечь к административной ответственности. 

Фото: Instagram / @2517_official

Теги: гигант холл, концерт, концертная площадка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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