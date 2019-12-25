Концерт "27/17" не был согласован с властями Петербурга

Всего за неделю выявили 13 нарушителей антиковидного постановления.

Концерт группы "25/17" в Гигант-холле не был согласован с комитетом по культуре. Смольный отметил, что организаторы допустили грубейшие нарушения стандартов санитарной безопасности.

Выступление состоялось 10 декабря на площадке на Кондратьевском проспекте. На концерте присутствовали более тысячи зрителей.

В помещении отсутствовали средства дезинфекции, разметка, у персонала и посетителей не было масок. говорится в официальном сообщении.

Концерт группы "Папин Олимпус" перенесли на другую площадку.

За прошедшую неделю сотрудники Смольного проверили 83 магазина, 22 точки общепита и 18 организаций сферы услуг в разных районах города. Нарушения обнаружили на 13 объектах. Виновных пообещали привлечь к административной ответственности.

Фото: Instagram / @2517_official