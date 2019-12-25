Машинист пытался избежать наезда на лося с помощью торможения в Ленобласти

Транспортная полиция выясняет обстоятельства гибели лося на железной дороге. Инцидент не повлиял на движение поездов.

Сотрудники транспортной полиции проводят проверку после гибели лося на железнодорожных путях. Происшествие произошло на перегоне "Кадуй – Уйта" в Кадуйском районе Вологодской области, сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СЗФО.

По предварительной информации, машинист грузового поезда применил экстренное торможение, заметив на путях дикое животное. Несмотря на принятые меры, избежать столкновения не удалось.

На место прибыли сотрудники линейного пункта полиции на станции Бабаево линейного отдела МВД России на станции Волховстрой. Они установили, что лось погиб от травм, полученных при столкновении с поездом.

Информацию о случившемся передали в органы, отвечающие за охрану природных ресурсов.

В транспортной полиции также сообщили, что происшествие не привело к задержкам поездов. Движение на данном участке железной дороги осуществлялось по графику.

На прошлой неделе произошло ДТП с лосем на трассе "Зеленогорск-Приморск-Выборг".

Фото: Piter.tv (архив)