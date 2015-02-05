  1. Главная
В сентябре на гастроли в Петербург приедет столичный театр "Практика"
Сегодня, 14:59
На Новой сцене Александринского театра покажут спектакль "Барахло".

Московский театр "Практика" прибудет на гастроли в Петербург 18 и 19 сентября. На Новой сцене Александринского театра покажут спектакль "Барахло" в постановке Юрия Квятковского. Об этом рассказал вице-губернатор Борис Пиотровский. 

Отмечается, что артисты исследовали феномен городских барахолок. Для Северной столицы данная тема понятна и знакома. К этой культуре можно относиться по-разному, однако отрицать ее не получится, считает чиновник. 

Разговоры с торговцами и постоянными клиентами блошиных рынков стали основой рассказа об уникальном месте, где встречаются люди буквально из разных миров. 

Борис Пиотровский, вице-губернатор Петербурга 

Ранее на Piter.TV: стало известно, в каком году состоится открытие музея Шаляпина в Петербурге. 

Фото: Женя Потах 

