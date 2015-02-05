В сентябре на гастроли в Петербург приедет столичный театр "Практика"

На Новой сцене Александринского театра покажут спектакль "Барахло".

Московский театр "Практика" прибудет на гастроли в Петербург 18 и 19 сентября. На Новой сцене Александринского театра покажут спектакль "Барахло" в постановке Юрия Квятковского. Об этом рассказал вице-губернатор Борис Пиотровский.

Отмечается, что артисты исследовали феномен городских барахолок. Для Северной столицы данная тема понятна и знакома. К этой культуре можно относиться по-разному, однако отрицать ее не получится, считает чиновник.

Разговоры с торговцами и постоянными клиентами блошиных рынков стали основой рассказа об уникальном месте, где встречаются люди буквально из разных миров. Борис Пиотровский, вице-губернатор Петербурга

Фото: Женя Потах