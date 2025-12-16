В Петербурге пройдут первые гастроли пензенского Театра Доктора Дапертутто

Зрителей ждут две постановки: "Беда" по ранним рассказам Чехова и "День человеческий" по произведениям Аркадия Аверченко

С 19 по 21 июня в Петербурге впервые состоятся гастроли пензенского Театра Доктора Дапертутто. Организаторами выступают Всемирный клуб петербуржцев и Министерство культуры и туризма Пензенской области. Поводом для приезда стал 120-летний юбилей со дня, когда Всеволод Мейерхольд впервые прибыл в Петербург в 1906 году по приглашению Веры Комиссаржевской. Именно в этом городе он стал одним из главных реформаторов русской сцены и создал своего знаменитого сценического двойника – Доктора Дапертутто. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Идея организовать гастроли возникла во время мартовской поездки делегации Всемирного клуба петербуржцев в Пензу, где находится Центр театрального искусства "Дом Мейерхольда". Этот центр, расположенный в доме, где вырос режиссер, стал базой для профессионального театра-лаборатории, который носит имя его сценического псевдонима. Театр известен своей необычной традицией: все роли, включая женские, исполняют мужчины, что делает его особенно популярным в Пензе — билеты на спектакли раскупаются за несколько месяцев до премьеры.

Зрителей ждут две постановки: "Беда" по ранним рассказам Чехова и "День человеческий" по произведениям Аркадия Аверченко. Спектакли будут показаны на сцене нового киноконцертного комплекса в Зеленогорском парке культуры и отдыха, что имеет символическое значение, так как более ста лет назад Мейерхольд ставил спектакли в парковом театре "Казино" и жил на вилле "Лепони".

"Беда" по Чехову – это несколько рассказов, объединенных в единую историю, действие которой разворачивается в трактире. В основе постановки лежат чеховские произведения, такие как "Радость" и "Дипломат". Второй спектакль, "День человеческий", представляет собой интерактивное представление, в котором актеры общаются со зрителями, завершая его "Рассказом о колоколе", подчеркивающим важность совести в жизни каждого человека.

Художественный руководитель театра Валерий Малышев отметил, что для труппы эти гастроли – событие волнительное и ответственное. Билеты на спектакли можно приобрести в кассе киноконцертного комплекса "Победа", на сайте Зеленогорского парка культуры и отдыха, а также через социальные сети парка.

Фото: предоставлено Центром театрального искусства "Дом Мейерхольда"