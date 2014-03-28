Смольный ограничит аренду земли под гаражи в Петербурге

Аренду земли под гаражи ограничат из-за коммерческих стоянок.

В Санкт-Петербурге планируют ограничить возможность аренды городской земли без проведения торгов для организации гаражных кооперативов. Соответствующий законопроект, разработанный Комитетом имущественных отношений, 13 июля опубликован для прохождения антикоррупционной экспертизы.

Необходимость нововведений вызвана участившимися случаями злоупотреблений со стороны арендаторов. Согласно пояснительной записке, некоторые некоммерческие организации автовладельцев, получив участки в аренду без торгов для строительства гаражей, вместо этого организуют на них коммерческие платные автостоянки.

В настоящее время в городе действует 785 договоров аренды земельных участков с некоммерческими организациями автовладельцев. При этом 23 процента из них (179 договоров) заключены в отношении участков, на которых гаражи отсутствуют. Тенденция усиливается: в 2024 году из 69 договоров, заключённых по данному основанию, 31 был оформлен на участки без гаражей. В 2025 году доля таких договоров достигла уже 71 процента — 52 из 77.

Чтобы пресечь подобные схемы, Смольный предлагает сдавать землю в аренду без торгов под гаражи только в том случае, если участок ранее уже предоставлялся некоммерческой организации автовладельцев и на нём уже расположены гаражные сооружения. В противном случае земля будет выставляться на торги.

Ранее петербуржцам перечислили самые популярные авто старше 15 лет.

Фото: Комитет по транспорту Санкт-Петербурга