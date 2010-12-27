Федеральные СМИ обратили внимание на "великого комбинатора" из Выборга - Галину Ткаченко

"Московский комсомолец" изучил полное противоречий дело "бизнес-леди со связями", которая годами не отдает многомиллионные долги сразу нескольким кредиторам.

Стали известны новые подробности дела скандально известной предпринимательницы из Выборга Галины Ткаченко. Оказывается, по состоянию на 2019 год женщина не только не вернула многомиллионные долги кредиторам, но и пошла в атаку на своих оппонентов. В ситуации попытались разобраться федеральные журналисты - накануне "Московский комсомолец" опубликовал статью "Афера на миллионы: как взять в долг и не отдавать". Эксперты считают, что этот материал может дать новую жизнь запутанному "делу Ткаченко" и стать сигналом для ее петербургских покровителей. Что же стало известно из публикации МК?

Кто такая Галина Ткаченко и откуда взялись ее долги?

История Галины Ткаченко хорошо известна выборгским старожилам. О ней писали местные СМИ, в деталях также разбирались журналисты "Фонтанки" (именно здесь дама получила прозвище "великий комбинатор") и других петербургских изданий. В нулевые бизнес-леди достаточно активно, что называется, "делала дела" в Выборге. У нее были свои кафе, предприятия в сфере энергетики и недвижимости. А главное - много земли в собственности - во всяком случае, так всем рассказывала сама Галина Ткаченко.

Первой страницей в "послужном списке" Галины Ткаченко, прославившей ее на всю область, стала распродажа земельных участков на берегу Сайменского канала и Ушаковского озера. Изначально это были участки сельхозназначения, которые при определенных манипуляциях могли стать коммерческими. Все вопросы с оформлением, коммуникациями и регистрацией Галина Ткаченко вроде как брала на себя. Что-то вроде продажи "под ключ". Местный бизнес активно раскупал наделы под коттеджные поселки и другую деятельность, люди платили сотни тысяч долларов. Вот только документы на собственность никто так и не получил. Оформление земли откладывалось, откладывалось... да так и отложилось с концами.

Уже на тот момент долги Галины Ткаченко исчислялись в миллионах. Но и на этом бизнес-вумен не остановилась. Она продолжила брать деньги в долг у местных предпринимателей, продавала им другие виртуальные проекты... и снова не спешила возвращать одолженное. Местный бизнес терпели и верил, но в какой-то момент перестал терпеть. Дело дошло до суда, но тогда люди даже не представляли, как трудно будет им вернуть свои же средства.

Кто пострадал от действий Галины Ткаченко?

"Московский комсомолец" рассказывает истории некоторых людей, обманутых выборжанкой. В их числе - бизнесмен Адил Амирханов. У него Галина Ткаченко одолжила восемь миллионов рублей на покупку земельных участков у совхоза. Обещала землю выкупить, продать и деньги вернуть. В итоге восьми миллионов рублей не увидели ни совхоз, ни Амирханов. бизнесмен Адил Амирханов. Бизнесвумен, по словам Адила Амирханова, якобы козыряла знакомствами в чиновничьих кругах и "высоких сферах", упоминая даже имена членов правительства РФ.

По похожей схеме "обули" бизнесмена Александра Катышкина. Он отдал предпринимательнице несколько сотен тысяч долларов по договору предварительной купли-продажи. Согласно исполнительным листам, на которые ссылается "Московский комсомолец" общий долг Галины Ткаченко перед Катышкиным составляет более 59 миллионов рублей.

Другой собеседник МК - Алексей Редаков. Сначала Галина Ткаченко занимала у него небольшие суммы в 100-200 евро на пару недель. Потом начались займы чуть больше и уже под проценты, которые женщина, по словам Редакова, выплачивала по своей инициативе, якобы в благодарность за помощь. В 2008 году Галина заняла у Редакова 54 тысячи евро, оставив в залог документы на земельный участок в "Карповке", который он так и не дождался.

Показательные истории! Число таких бизнес-партнеров "великого комбинатора" в какой-то момент перевалило за десяток. И начались судебные тяжбы - особенно активно процессы пошли в 2011 году. Сначала все шло хорошо, суды выносили решения в пользу кредиторов, федеральные приставы обещали взыскать долги. Но затем ЧТО-ТО пошло не так: не зря до 2019 года большая часть сумм так и не вернулась к предпринимателям.

Долги зависли, должница - под государственной защитой

Итак, следим за хроникой (следим за руками). Летом-осенью 2011 года Александр Катышкин получил исполнительные листы на взыскание долгов с г-жи Ткаченко. Чуть позже свой суд выиграл и Алексей Редаков. К ноябрю исполнительный лист на 12 млн рублей получил Адил Амирханов. По логике дела, мужчинам оставалось только ждать, когда Галина Ткаченко вернет им эти суммы. Но столкнулись с удивительным - долги не возвращались, а федеральные приставы с какой-то поры даже перестали "работать" с правонарушительницей. Тут-то бизнесмены и вспомнили о том, как Галина Ткаченко хвасталась связями в Санкт-Петербурге и Москве.

Люди стали разбираться - куда же исчезла одиозная комбинаторша. И нашли ее в родном Выборг - в компании вооруженной охраны. Как оказалось, Галину Ткаченко взяло под защиту государство. По мнению журналистов МК, в обмен на это должница могла поделиться со следствием нужными показаниями на нужных людей в бизнес-среде Выборга. Впрочем, как эта неприкосновенность отменила решение судов о возвращении кредитов - кредиторы так и не поняли.

Дальше - больше. В 2015 году уголовное преследование Галины Ткаченко было прекращено за отсутствием состава преступления. При этом, говорят, "полетели головы". В 2015 году, как писало издание 47news, уволился прокурор Выборга Олег Минаев. Вслед за ним ушел и начальник Следственного управления УМВД Выборга Владимир Матус.

"С одной стороны ко мне поступали требования из прокуратуры, мы начинали проводить следственные действия по делам Ткаченко. Однако параллельно меня вызывала начальник Главного следственного управления (ГСУ) ГУ МВД по СПб Мария Матвеева и требовала "разбираться тщательнее и добросовестнее" в деле Ткаченко. То есть мне давали понять, что в ГСУ не заинтересованы, чтобы дело ушло в суд. Я оказывался между молотом и наковальней", - приводит слова госслужащего "МК".

По слухам, Владимиру Матусу угрожали пенсией "по волчьему билету". И угрозы подействовали.

С этого момента Галина Ткаченко перешла в наступление. Если раньше силовики просто охраняли ее от требований кредиторов, то теперь их самих стали прессовать. В этом плане показательна история Романа Невельского с Сергеем Крамаревым. В 2013 году, как утверждают Невельский и Крамарев, Ткаченко продала им электроподстанцию для подключения участков к электричеству. И заодно "одолжила" у бизнесменов 1,5 миллиона рублей, в чем дала расписку. Два года предприниматели напоминали, что долг неплохо бы долг вернуть. Иногда - делали это достаточно резко, переходили на грубый тон. А во время переговоров на территории кафе, принадлежавшего Ткаченко, даже сломали стул. Как результат - парни стали фигурантами уголовного дела за вымогательство. Суд закрыл глаза на крупный долг бизнес-леди, а вот сами мужчины получили наказания.

Два с половиной года Невельский и Крамарев провели в петербургском СИЗО. Затем каждого приговорили к трем годам тюрьмы условно. Согласно информации, размещенной на сайте Ленинградского областного суда, приговор Невельскому вынесли по статье 330 УК РФ - за "самоуправство". Обвинения в рэкете сняли. Но мужчины получили судимости, один из них лишился бизнеса, а за время ареста срок подачи исковых заявлений по так и невыплаченному Галиной Ткаченко долгу истек. Сами предприниматели полагают, что попали в "Кресты" потому, что необдуманно дали денег в долг. Московский комсомолец, Афера на миллионы: как взять в долг и не отдавать

Дело Галины Ткаченко - последние новости

Итак, спустя годы задолженности Галины Ткаченко фактически обнулилась. В большинстве случаев просто истек срок исковых заявлений. "Великий комбинатор" спокойно перемещается по Выборгу в сопровождении вооруженной охраны. Часть предпринимателей-кредиторов так и не смогли вернуться в бизнес, часть испытала давление силовиков. Арбитражный суд даже запустил процедуру банкротства Галины Ткаченко (а это точно - прощание с долгами навсегда). Казалось бы, история закончена. Но Галине Ткаченко и ее окружению этого мало. По данным "Московского комсомольца", правоохранители снова стали проявлять повышенный интерес к оппонентам выборжанки.

Так, в январе 2019 года в доме одного из выборгских адвокатов провели обыск. Произошло это в рамках расследования уголовного дела о "мошенничестве, совершенном в отношении выборжанки Галины Ткаченко". По версии следствия, весной 2013 года Галина Ткаченко передала адвокату 3 миллиона 800 тысяч рублей, чтобы закрыть одно из уголовных дел, возбужденных в ее отношении. Тот якобы обещал передать деньги неустановленным людям и решить все проблемы. И теперь Ткаченко вместе со следствием планирует покарать всех участников этой схемы. Плевать, что Ткаченко вроде бы сама предложила взятку (за это должна предполагаться кара), а дело закрыли только через 2 года (не очень эффективная взятка?). Ей в этот раз снова не достанется, зато появится еще одна возможность "умыть кредиторов".

Вот только не все так просто. На абсурдный процесс уже обратили внимание федеральные СМИ. Эксперты "МК" уже назвали следственные действия подозрительными. Вполне возможно, что это внимание к деятельности г-жи Ткаченко, которую в Выборге и Ленобласти уже стали забывать, может обернуться против нее самой. Ведь, если материалы дела заинтересуют Генеральную прокуратуру или правозащитников, то списанные в архив обвинения в ее адрес могут получить новую жизнь. И это уже реальный пример того, как жадность и желание добить оппонентов, обернется против "великого комбинатора". Тем более, что любые "связи в верхах" имеют свойство ослабевать и уходить вникуда - особенно с отставками крупных коррумпированных чиновников или силовиков.