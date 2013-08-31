Игроки "Зенита" сыграли в футбол с воспитанниками детских домов

Благотворительный матч прошел в тренировочном центре клуба.

Сегодня, 21 ноября, футболисты "Зенита" провели благотворительный турнир "Зенит Рядом", в ходе которого сыграли с ребятами из Центра содействия семейному воспитанию. Об этом сообщается на официальном сайте петербургского клуба. Вместе со спортсменами дети прошлись по расположению команды, затем размялись под руководством тренерского штаба и сыграли серию двухсторонних матчей в четырех командах.

Футболист Александр Ерохин признался, что матч с подростками напомнил ему детство, ведь он сам постоянно играл в мяч с детдомовцами по соседству. Александр Кокорин сказал, что, несмотря на агитацию тренера Семака играть по-настоящему, зенитовцы не смогли всерьез противостоять детям, и получился легкий дворовой футбол. Сам тренер остался доволен игрой и порадовался, что и маленькие, и большие футболисты хорошо провели время.

Подобные матчи проводятся с целью сформировать доступную среду и инклюзивное сообщество болельщиков "Зенита" без ограничений.

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Фото: fc-zenit.ru