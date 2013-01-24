Экс-футболист "Зенита" Веденеев: "В СКК – только наши воспоминания и больше ничего"

Piter.TV поговорил с членом команды-чемпиона 1984 года о сносе СКК, футбольных стадионах и встречах клуба.

Ровно 35 лет назад, 21 ноября 1984 года, петербургский "Зенит" завоевал первый титул чемпиона в истории клуба. Команда обыграла харьковский "Металлист" со счетом 4:1 и взяла первое золото футбольного чемпионата для Ленинграда. Бессменные игроки "Зенита-84", как они себя называют и по сегодняшний день, традиционно соберутся вспомнить былое мастерство и провести юбилейную игру против сборной правительства Петербурга. Матч пройдет сегодня в 19.30 на стадионе "Смена".

Piter.TV позвонил одному из победителей 84-го года, бывшему полузащитнику "Зенита" Сергею Веденееву. Мы узнали у футболиста, какая атмосфера на стадионах царила раньше, что влияет на игру и что он думает о сносе СКК, где и состоялось победное состязание.

Наверное, там [на месте СКК] что-то более современное построят. Да и в футбол на этом стадионе уже давно не играют. Мне жалко было стадион Кирова, когда его снесли. Какой красивый был и как пользовался спросом, и место живописное. Можно ведь было где-то в другом месте построить. А СКК на то и СКК, там в футбол мы играли только осенью или весной, а так он к футболу был не приспособлен – какие-то концертные программы в основном проводились. В СКК только наши воспоминания и больше ничего. – говорит Веденеев.

Футболист вспоминает, что атмосфера на матчах всегда была хорошей – сказывалось большое количество зрителей и их всеобщая любовь к футболу и энергия. Особенно приятно, по словам Веденеева, было играть в СКК, поскольку зритель был рядом: "Выходишь на разминку, и вот они, лица". Сейчас, говорит спортсмен, стадионы созданы именно для футбола и дают плотную связь со зрителем, а это дает игрокам дополнительную энергию. В СКК "Зенит" никогда не играл плохо.

Сейчас условия для футболистов на порядок лучше, чем раньше. И трибуны, и крыша – идеальные условия. В футболе много факторов, которые мешают – погода, поле, пустой стадион. Сейчас такого нет. – подчеркнул футболист.

Золотой состав "Зенита-84" теперь редко собирается полной командой. Веденеев признался, что видит всех своих согруппников лишь на таких юбилейных матчах, как сегодня, или на нечастых посиделках в круглые даты чемпионства. Иногда "Зенит-84" участвует в городском чемпионате среди ветеранов, но с каждом годом туда приходит все меньше игроков – физическая форма сдает. В жизни, говорит футболист, команда не собирается – у каждого свои дела.

Также мы писали, что на петербургский телеканал вернулись трансляции матчей "Зенита".

Фото: Piter.TV