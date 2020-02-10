На обломках СКК снова начались демонтажные работы

Возмущенные градозащитники начали звонить дежурному прокурору.

На развалинах рухнувшего 31 января СКК "Петербургский" возобновились работы по демонтажу: с комплекса снимают скульптуры, на месте разъезжает тяжелая техника. Об этом в соцсетях сообщают активисты и защитники СКК.

Активисты возмутились работами на разрушенном объекте, напомнив, что во время следствия и подачи заявления в КГИОП о включении комплекса в перечень выявленных объектов культурного наследия действия на обломках СКК должны быть прекращены. Градозащитники отметили, что уже начали обрывать телефоны дежурного прокурора и следователя, а депутат Борис Вишневский направил обращение вице-губернатору Николаю Линченко и в прокуратуру.

Cвечи, цветы и закрашенные обвинения: как выглядит СКК неделю спустя.

Фото: Сквер у СКК / "ВКонтакте"