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Видео: фура перекрыла Канонерский тоннель

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Водители сообщают, что сейчас проехать уже можно.

ДТП с фурой в Канонерском тоннеле перекрыло движение транспорта. Видео с места поделились очевидцы. Авария произошла днем 7 декабря.

Судя данным "Яндекс.Карты", грузовик все же удалось отвести в сторону. На данный момент в "красный" цвет окрашено только направление от Белого острова к Канонерскому острову.

Разрулили, минут десять назад проехал, все свободно.

написал водитель. 

Ранее Piter.TV опубликовал кадры с массового ДТП на Петергофском шоссе. 

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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