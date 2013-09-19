Видео: фура перекрыла Канонерский тоннель

Водители сообщают, что сейчас проехать уже можно.

ДТП с фурой в Канонерском тоннеле перекрыло движение транспорта. Видео с места поделились очевидцы. Авария произошла днем 7 декабря.

Судя данным "Яндекс.Карты", грузовик все же удалось отвести в сторону. На данный момент в "красный" цвет окрашено только направление от Белого острова к Канонерскому острову.

Разрулили, минут десять назад проехал, все свободно. написал водитель.

Ранее Piter.TV опубликовал кадры с массового ДТП на Петергофском шоссе.

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