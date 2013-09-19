Видео: фура перекрыла Канонерский тоннель

ДТП с фурой в Канонерском тоннеле перекрыло движение транспорта. Видео с места поделились очевидцы. Авария произошла днем 7 декабря.
Судя данным "Яндекс.Карты", грузовик все же удалось отвести в сторону. На данный момент в "красный" цвет окрашено только направление от Белого острова к Канонерскому острову.
Разрулили, минут десять назад проехал, все свободно.
написал водитель.
Ранее Piter.TV опубликовал кадры с массового ДТП на Петергофском шоссе.
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