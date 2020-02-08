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Спектакль "Фрида: невероятное желание жить"
Сегодня, 19:00
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Спектакль "Фрида: невероятное желание жить"

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Постановку покажут 12 августа в Gaika Space. Начало в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

"Мои картины — моя музыка, и только они помогают пережить боль…" — так писала Фрида. В юном возрасте художница попала в страшную аварию. После нее она перенесла 32 операции и была закована в корсеты. От боли спасало только творчество. Растворяясь в мечтах, она творила на холсте. В своей новой реальности Фрида встретила Диего Риверу —  известного художника, который  стал для нее центром  вселенной. Или же тем, кто раз за разом разбивал ей сердце?

Перед спектаклем зрители посетят атмосферную Welcome-зону с живым звуком. Там они увидят инсталляции в стиле картин Фриды Кало. Впервые зритель окажется на сцене, а актёры в зале — именно такая уникальная рассадка придумана в театре.

Фото:  Pxhere

 

Теги: gaika space, театр, фрида невероятное желание жить
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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